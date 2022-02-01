Разбитая бронетехника, запах гари и разрушения: Последствия того, как российские оккупанты пытались «освободить» Николаев

26 февраля российские оккупанты попытались занять Николаев. У них этого, естественно, не получилось, но следы сражения остались.

Об этом сообщает корресподент «Преступности.НЕТ».

Основной бой, судя по всему, произошел на 9-й и 6-й Слободской по проспекту Центральному. Удары пришлись по жилым домам – на первых этажах повыбивало стекла, кое-где и стены. Также немного пострадал высотный дом, который еще не достроили.

Сильно пострадали магазины на первых этажах зданий и в ТРЦ «Южный Буг». Лестница, ведущая с торгового центра вниз, вся в копоти. Повсюду валяются осколки от техники, каски, обломки деревьев и, почему-то, батон.

А на проспекте и на островке между дорогами лежат остатки танков.

Днем, 28 февраля, люди вышли и продолжили убирать центр – сотрудники коммунальных служб подметали, восстанавливали поврежденные электросети.

Активисты и волонтеры разбирали остатки танков, складывали осколки по мешкам.

Особенно стоит обратить внимание на разрушенные одноэтажные дома вдоль проспекта. Их вид наилучшим образом иллюстрирует откровенное вранье российской стороны, которая заявляла, что трогать жилые кварталы она не будет.

Как известно, в четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.

После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжаются до сих пор. Мы следим за событиями каждый день в режиме реального времени - о том, что происходило и происходит 28 февраля, можете посмотреть здесь.