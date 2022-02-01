Сеть «АТБ» снимает с продажи всю алкогольную продукцию

Компания «АТБ» с 28 февраля перестает осуществлять продажу алкогольной продукции в украинских супермаркетах, в частности – для борьбы с мародерами.

Об этом сообщается на странице компании.

«Компания АТБ-Маркет с 28.02.2022 года снимает с реализации алкогольную продукцию во всех магазинах торговой сети «АТБ». Такое решение компания приняла в связи с внедрением в стране военного положения и для предотвращения проявлений мародерства», - говорится в сообщении.

Также мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что с 1 марта в столице запретят продажу алкогольных напитков.

«С завтрашнего дня в столице строго запрещается продажа алкогольных напитков. Полностью», – сказал он.

Кличко также призвал собственников аптек и магазинов не повышать цены на лекарства и товары первой необходимости. По его словам, в условиях войны это – сродни мародерству.