Российским командам запретили доступ к международным футбольным, баскетбольным и хоккейным турнирам

ФИФА и УЕФА решили отстранить все российские футбольные команды от участия во всех футбольных турнирах.

Об этом сообщает «Трибуна».

Эти решения приняли сегодня бюро совета ФИФА и исполнительный комитет УЕФА, соответственно, высшие руководящие органы обоих учреждений по таким неотложным вопросам.

«ФИФА и УЕФА сегодня вместе решили, что все российские команды, будь то национальные команды или клубные, будут отстранены от участия в соревнованиях ФИФА и УЕФА до дальнейшего сообщения. Футбол полностью объединен и в полной солидарности со всеми пострадавшими в Украине. Оба президента ФИФА и УЕФА надеются, что ситуация в Украине значительно и быстро улучшится, чтобы футбол снова стал вектором единства и мира между людьми», – говорится в заявлении организаций.

Помимо этого, УЕФА прекратил сотрудничество с Газпромом во всех турнирах. Ранее писали, что контракт был на сумму около 80 миллионов фунтов стерлингов. В мае прошлого года «Газпром» продлил контракт с УЕФА. По его условиям компания стала спонсором двух Евро, а также продолжала сотрудничество с Лигой чемпионов до 2024 года.

Баскетбольная Евролига приняла решение отстранить российские клубы ЦСКА, «Зенит» и УНИКС от участия в турнире до тех пор, пока вторжение войск РФ в Украину не будет разрешено мирным путем.

Европейская гандбольная федерация решила отстранить клубы и сборные из России и Беларуси от турниров в Европе.

Совет IIHF отстранил хоккейные сборные России и Беларуси от участия в международных матчах на неопределенный срок. Международная федерация хоккея лишила Россию права Молодежного чемпионата мира 2023 года.