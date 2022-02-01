«Мы в роли агрессора выступаем»: Попавший в плен российский военнослужащий рассказал матери по телефону, как армия РФ жестко бомбит города

СБУ опубликовала разговор российского военнослужащего, попавшего в плен в результате боевых действий в Украине, с его матерью. Женщина была шокирована тем, что ее сын находится в Украине.

Видео опубликовано в Telegram.

По разговору стало понятно, что женщина явно не ожидала услышать от сына, что он на территории Украины.

- Я на территории Украины. Попал в плен. Со мной все хорошо. - Что?! - Говорю, попал в плен. - Как это, в плен? Подожди. - Вот так. Послушай меня внимательно. Со мной хорошо обращаются, не переживай за меня. Ты должна связаться с моей частью, сказать, что такой-то такой-то попал в плен на территории Украины. Когда нас отправляли, нам сказали, что мы едем как миротворцы на территорию «ДНР» и «ЛНР», а по факту сейчас развязалась война. То есть мы в роли агрессора выступаем. Тут жестко бомбят города.

Второй военнослужащий заявил, что у него не было выбора, так как за отказ от участия в боевых действиях он получил бы большой тюремный срок. При этом, по его словам, они сначала были две недели на учениях, потом их привезли на границу. А ночью поступил приказ на переход границы.