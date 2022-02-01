«Скажите кодовое слово «миллион»: В Минобороны Украины обещают каждому сдавшемуся оккупанту 5 миллионов рублей

В Министерстве обороны Украины предлагают российским оккупантам выбор: погибнуть на неправедной войне или полную амнистию и 5 миллионов рублей компенсации, если они сложат оружие и добровольно сдадутся в плен.

Об этом сообщил в Facebook министр обороны Украины Алексей Резников.

«Средства для обеспечения акции собирают лидеры мировой IТ-индустрии. Мы предлагаем русским военным начать новую жизнь. Каждый, кто откажется быть оккупантом, – приблизит мир. Для тех, кто выберет путь оккупанта – пощады не будет!» - сообщил он.

По словам Резникова, за 4 дня потери российских оккупантов убитыми и ранеными составили более 5,3 тысячи человек. Сотни солдат и офицеров неприятеля оказались в нашем плену.

«Я обращаюсь к российским солдатам и офицерам. Вас привели на нашу землю убивать и умирать. Те из вас, кто не хочет стать убийцей и умереть, могут спастись. Не выполняйте преступные приказы тех, кто годами вам лгал об Украине и украинцах. Мы гарантируем вам полную амнистию и денежную компенсацию, если вы добровольно сложите оружие. Украина – цивилизованная страна. Все пленные находятся в безопасности, им оказывается помощь. Они уже общаются с близкими».