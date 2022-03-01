ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты не достигли успеха ни на одном из направлений

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.

После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились 25 февраля и 26 февраля.

Хронология событий 28 февраля доступна ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

В данной новости мы будем следить за событиями 1 марта.

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1:26 В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что противник не добился успеха ни на одном из направлений.

«Учитывая, что противник не оставляет стремлений к достижению своей цели, а собственный наступательный потенциал почти исчерпан, он планирует приобщить наиболее подготовленные воинские части Беларуси, завершающие сосредоточение вдоль Государственной границы Украины», - считают в Генштабе.

Ситуация вокруг Киева остается напряженной. На Полесье противник продолжает попытки возобновить наступление в направлении столицы.

Российские оккупационные войска применяют тактику уничтожения инфраструктуры и нанесения ракетно-бомбовых ударов по населенным пунктам, пренебрегая нормами международного гуманитарного права.

В акватории Черного моря, в связи с неблагоприятными погодными условиями, проведение морской десантной операции в ближайшие сутки маловероятно. Большая часть корабельной группировки Черноморского флота находится в пунктах базирования.

По всем направлениям подразделения ВС Украины при поддержке артиллерии и БПЛА «Bayraktar ТВ2» удерживают определенные рубежи.

1:21 В Херсоне слышны мощные взрывы.

1:06 Журналист Петр Шуклинов опубликовал видео, как ВСУ с помощью Bayraktar уничтожает оккупантов и их технику.

1:01 Фотографии из Ахтырки. Воронки от снарядов оккупантов.

0:57 Экс-нардеп Сергей Лещенко назвал имена железнодорожников, которые героически проявили себя в борьбе с оккупантами.

«Несколько дней назад Киев содрогнулся от чудовищного взрыва после попадания вражеского снаряда по станции Васильков на нефтебазу КЛО. Для избежания тяжёлых последствий начальник станции Васильков совместно с местной властью организовал оперативные меры по выводу 16 груженых вагонов с топливом в безопасное место с нефтебазы. Топливо сохранено для армии».

«На фото наши герои: машинист Мотрунич Евгений Ярославович, составитель поездов Мвкридин Павел Сергеевич, Гелевера Василий Алексеевич. УЗ готовит к награждению героев-железнодорожников», - сообщил он.

Также Лещенко, который входит в наблюдательный совет «Укрзалізниці», отметил начальника станции «Басы» Руслана Аристархова и начальника станции «Сумы товарная» Артёма Киселева, которые голыми руками захватили вражеский БТР и двух военных вражеской армии.

0:54 Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

Его заявление об этом обнародовано на сайте Международного суда, сообщает «Суспільне».

«Украина не является государством-участником Римского устава Международного уголовного суда, поэтому сама не может передать эту ситуацию в мой офис. Но я дважды воспользовался своими прерогативами», - говорится в сообщении.

Первая декларация, поданная правительством Украины, признала юрисдикцию МКС по поводу возможных преступлений, совершенных на территории Украины с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года. Вторая декларация продлила этот период на открытой основе, чтобы охватить продолжающиеся преступления.

«Есть достаточные основания полагать, что в Украине были совершены военные преступления и преступления против человечества», - написал прокурор.

Карим Хан поручил своей команде изучить все возможности сохранения улик. Следующим шагом является продолжение поиска и получение разрешения от Палаты на открытие расследования.

0:49 Британский музыкант Пол Маккартни призвал соотечественников через ЮНИСЕФ и Красный Крест помочь украинцам, пострадавшим от войны.

«Мы посылаем нашу любовь и поддержку», - отметил он в Twitter.



0:30 Канада должна отправить в Украину противотанковое оружие. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел пресс-конференцию, где сообщил о новой реакции Канады на агрессию против Украины, пишет «24 канал».

Противотанковое оружие будет уже третьей партией летальной помощи от канадского правительства. По словам Трюдо, страна будет помогать украинцам в противостоянии Кремлю.

- Канада и дальше будет поддерживать героическую оборону Украины против российских военных, - добавил он.

Доставка оружия будет проходить через Польшу.

Также Канада первой отказалась от импорта российской нефти.

0:30 «ОВД-Инфо» сообщает о более 6440 задержанных на антивоенных акциях в России с 24 февраля.

0:20 Международные и локальные провайдеры отключают российские новостные телеканалы, при этом включили в эфир украинский марафон «единых новостей».

Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на 1+1 media.

Ранее Минкульт и украинские медийные группы призвали международных телевизионных провайдеров отключить российские новостные каналы. На запрос уже откликнулось более 20 локальных провайдеров из Польши, Австралии, Словакии, Чехии, Канады, Эстонии, Литвы, Латвии, Болгарии, Германии, а также представители международных корпораций.

С 26 февраля они начали отключать пропагандистские каналы на спутнике, в кабельных сетях, OTT-платформах и других ресурсах. В то же время многие провайдеры на своих частотах запустили марафон «Единые новости» – эфир украинских телеканалов, говорящих о войне и агрессии РФ.

0:16 Телеведущая Маша Ефросинина записала видеообращение к россиянам и призвала их выходить на протесты против войны с Украиной.

0:11 Правительство Норвегии приняло решение отправить в Украину 2 тысячи противотанковых гранатометов M72 для защиты от российской агрессии. Об этом сообщает Новое время со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что Норвегия с 1950-х годов отказывалась от поставок оружия в страны, не входящие в НАТО, находящиеся в состоянии войны или под угрозой вооруженного конфликта.

- Норвегия проводит строгую политику по экспорту военной техники, но Украина сейчас сталкивается с чрезвычайными обстоятельствами, - заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Ранее Норвегия обещала отправить Украине каски, бронежилеты и другое снаряжение.