Дело для трибунала в Гааге: Россия за 5 дней выпустила по мирным городам и селам Украины 113 крылатых ракет

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что с начала открытого вторжения Россия обстреляла украинские города и села 113-ю крылатыми ракетами.

Об этом говорится в его публикации в Facebook.

«С начала открытого вторжения Россия выпустила 113 оперативно-тактических ракет наземного и морского базирования типа «Искандер» и «Калибр» по мирным городам и селам Украины», – сообщает Залужный.