Еврокомиссия согласилась присоединить Украину к европейской электросети: «Это технический вызов»

Еврокомиссия и объединение европейских электросетей согласились начать процесс экстренного присоединения Украины к единой энергосети ЕС и ожидают, что этот процесс займет несколько недель.

Об этом заявила на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по энергетическим вопросам Кадри Симсон, передает «Украинская правда».

С таким заявлением представительница Еврокомиссии выступила по окончании заседания Совета ЕС по энергетическим вопросам.

- Наш совместный с украинской стороной долгосрочный приоритет – это синхронизация украинской энергосистемы с европейской вместо российской, - пояснила она.

Кадри Симсон напомнила, что российское вторжение в Украину началось в тот день, когда Украина начала тестирование работы энергосистемы в изолированном режиме, что является первым шагом к подготовке к будущей синхронизации с ЕС.

- Я говорила с Германом Галущенко (министр энергетики Украины) и он проинформировал меня, что в нынешних условиях они не будут вновь воссоединяться с российской энергетической системой. Украина просит о чрезвычайно срочной синхронизации с европейской энергосистемой. Это технический вызов, - рассказала еврокомиссар.

Впрочем, по ее словам, техническая готовность Украины к этому шагу высока и европейские операторы дали согласие на присоединение Украины на исключительных условиях.