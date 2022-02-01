Четырем военным оккупантам из РФ, которые пришли «освобождать» Николаев, сообщили о подозрении – диверсанты могут получить пожизненный срок

Четырем российским оккупантам из РФ, которых взял в плен в Николаеве, сообщили о подозрении.

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

Как известно, 26 февраля в Николаеве СБУ и Силы территориальной обороны взяли в плен четырех российских оккупантов. По данным СБУ, захватчики из вражеской диверсионно-разведывательной группа РФ пытались пробиться к стратегическим объектам на юге Украины.

«При процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры поставлено в известность о подозрении четырем военнослужащим вооруженных сил РФ в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей, а также в незаконном пересечении государственной границы, соединенном с применением оружия (ч. 3 ст. 110, ч. 3 ст. 332-2УК Украины)», - говорится в сообщении.

По данным следствия, военнослужащие вооруженных сил РФ – командир отделения, заместитель командира боевой машины – наводчик оператор, пулеметчик и стрелок участвовали в боевых действиях против Вооруженных Сил Украины и были задержаны 26 февраля 2022 года в года в Николаеве.

В настоящее время они задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. В суд направлены ходатайства об избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей.

«Несмотря на боевые действия на территории города и области, прокуроры снабдили задержанных защитниками. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями управления Службы безопасности Украины в Николаевской области. В настоящее время проводится комплекс необходимых следователей и других процессуальных действий», - говорится в сообщении.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.