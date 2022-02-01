Президент Зеленский ввел временный безвиз для иностранных добровольцев, которые хотят защищать Украину

Президент Украины Владимир Зеленский ввел временный безвизовый режим для добровольцев, которые хотят воевать в Интернациональном легионе обороны Украины.
Об этом сообщается в Указе Президента Украины №82/2022.
Безвизовым режимом не смогут воспользоваться россияне и, вероятно, белорусы.
«Ввести с 1 марта 2022 года временно на период действия военного положения до принятия Президентом Украины соответствующего решения безвизовый режим въезда в Украину для граждан иностранных государств, желающих вступить в Интернациональный легион обороны Украины, кроме граждан государства, признанного государством-агрессором», - отмечено в указе.