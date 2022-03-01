Зеленский рассказал, что ключевая цель РФ – Киев, оккупанты пытаются оставить столицу без электроснабжения, наставляя на ТЭЦ ракеты

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз отметил, что для Путина столица является основной целью нападения. Также российские оккупанты пытаются оставить Киев без света.
Об этом Зеленский рассказал в своем видеообращении.
— Для врага Киев – кочевая цель. Они хотят сломать наше национальное государство. Поэтому столица постоянно под угрозой. Только за сегодня было три ракетно-бомбовых удара. Под прицелом ТЭЦ - 6 ракет. Они хотят вывести электростанцию из стоя и оставить наш город без света. Мы им не дали сломать оборону страны, и они засылают к нам диверсантов, постоянно, сотнями, всех их уничтожили, — заявил Президент Украины.