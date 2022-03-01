«Зло нужно остановить немедленно и уничтожить экономически»: Президент Украины пообещал РФ за обстрел Харькова международный трибунал

Президент Украины Владимир Зеленский назвал обстрел Харькова россиянами военным преступлением, за которое точно будет международный трибунал.

Об этом идет речь в его видеообращении, опубликованой на странице ОП в Facebook.

- Российские силы сегодня жестоко обстреляли Харьков из реактивной артиллерии. Это однозначно военное преступление. Мирный город. Мирные жилые районы. Ни одного военного объекта. Десятки записей очевидцев свидетельствуют – это не отдельный ошибочный залп, а сознательное уничтожение людей. Россияне знали, куда стреляют. За это преступление точно будет международный трибунал. Это нарушение всех конвенций, – заявил Владимир Зеленский.

По словам главы государства, никто в мире не простит РФ убийства мирных жителей.

- Зло, вооруженное ракетами, бомбами, артиллерией, необходимо остановить немедленно. Уничтожить экономически. Показать, что человечность умеет себя защищать, – призвал Президент.

Владимир Зеленский также обратился к лидерам мирового сообщества с призывом полностью закрыть украинское небо для российских самолетов, ракет и вертолетов. Так как за пять дней войны РФ нанесла по нашим городам 56 ракетных ударов.

- Было выпущено 113 крылатых ракет. Вот такая она «братская» дружба, - добавил Галва государства.

Президент также обсудил с международными партнерами необходимость закрыть россиянам доступ к портам, каналам и аэропортам по всему миру. Он напомнил, что страны, торгующие с Россией, фактически платят деньги за убийство украинцев.

Как известно, вследствие обстрела 28 февраля российскими оккупантами Харькова погибли 9 человек и 37 получили ранения, в том числе 3 ребенка.