«Сегодня идем спать»: Ким сообщил, что колонна техники, идущая в Николаев, развернулась обратно

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что колонна, движущаяся в Николаев, развернулась обратно к Херсону и закрыла кольцо.

Об этом он сообщил в своем видеообращении.

Также он сообщил, что будет координировать добровольцев, которые вышли на улицы, чтоб защитить город.

— Вернулась колонна, одна развернулась, сманеврировала и закрыла кольцо. Завтра получу подтверждение, детально обсудим. Нам, в принципе, хорошо. В принципе, сегодня, после того, как я сказал – давайте выйдем, будем защищаться, было очень много звонков. Я думал, что те блокпосты и те части уже скоординировались и все примерно понимают свой участок для защиты и так далее. Сложность в том, что я не могу открывать данные и показывать планы военных, но, думаю, что завтра займемся планами внутренними для терробороны и добровольцах, чтоб понимали, на каком потенциально опасном участке можно быть полезно, - сказал Ким.

— Сегодня идем спать, - добавил губернатор.