Президент Зеленский присвоил звание Героев Украины 12 офицерам, проявившим себя в боях с оккупантами

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Герой Украины 12 воинам, проявившим себя в отражении российской агрессии.
Об этом сообщается на сайте Президента Украины.
Звание Герой Украины присвоили за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге. Героями Украины стали:
- старший лейтенант Андрей Герус – над Кропивницким сбил вражеский Ил-76 и не допустил высадку десанта с вооружением.
- бригадный генерал Дмитрий Красильников – двое суток отбивался от беспрерывного штурма, спас людей, технику и не пустил врага на Харьков из Луганской области.
- подполковник Андрей Круглов – вывел подразделение ЗРК «Бук» из-под удара врага и лично уничтожил два российских вертолета и один самолет.
- полковник Александр Мостовой – в районе Василькова сбил российский Ил-76 и два вертолета, чем не допустил высадку десанта с вооружением.
- генерал-лейтенант Юрий Содоль – в боях за Волноваху спас украинских воинов от окружения, организовал успешное контрнаступление, вывел людей из под удара врага, чрезвычайно эффективно обороняет Мариуполь.
- полковник медицинской службы Эдуард Хорошун – лично организовал оборону военно-медицинского центра в окружении и проводил эвакуацию раненных.
Напомним, что Юрий Содоль - Командующий морской пехоты и тесно связан с Николаевом.
Звания Героев Украины присвоили посмертно:
- Подполковнику Эдуарду Вагоровскому. Он вывел нашу авиацию из-под ракетного удара, дал возможность другим подняться в воздух.
- Майору Дмитрию Коломийцу – спасал побратимов, отвлек на себя огонь вражеской авиации, его самолет сбили враги.
- Подполковнику Геннадию Матуляку – в Гостомеле уничтожил технику врага;
- Лейтенанту Виталию Мовчану – в противовоздушном бою уничтожил два летательных аппарата врага.
- полковнику Александру Оксанченко – погиб в воздушном бою, отвлекая на себя вражескую авиацию.
- старшему лейтенанту Вячеславу Радионову – благодаря его мужественным действиям полный состав самолетов бригады поднялся в воздух в Василькове и это спасло их от ракетного удара.