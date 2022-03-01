Президент Зеленский присвоил звание Героев Украины 12 офицерам, проявившим себя в боях с оккупантами

Генерал-лейтенант Юрий Содоль Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Герой Украины 12 воинам, проявившим себя в отражении российской агрессии.

Об этом сообщается на сайте Президента Украины.

Звание Герой Украины присвоили за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге. Героями Украины стали:

- старший лейтенант Андрей Герус – над Кропивницким сбил вражеский Ил-76 и не допустил высадку десанта с вооружением.

- бригадный генерал Дмитрий Красильников – двое суток отбивался от беспрерывного штурма, спас людей, технику и не пустил врага на Харьков из Луганской области.

- подполковник Андрей Круглов – вывел подразделение ЗРК «Бук» из-под удара врага и лично уничтожил два российских вертолета и один самолет.

- полковник Александр Мостовой – в районе Василькова сбил российский Ил-76 и два вертолета, чем не допустил высадку десанта с вооружением.

- генерал-лейтенант Юрий Содоль – в боях за Волноваху спас украинских воинов от окружения, организовал успешное контрнаступление, вывел людей из под удара врага, чрезвычайно эффективно обороняет Мариуполь.

- полковник медицинской службы Эдуард Хорошун – лично организовал оборону военно-медицинского центра в окружении и проводил эвакуацию раненных.