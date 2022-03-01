Президент Зеленский присвоил пять генеральских званий за борьбу с российскими оккупантами

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил пять генеральских званий офицерам, которые отличились в борьбе с оккупантами.

Об этом сообщается в Указе Президента Украины №80/2022.

Звание генерал-майора получил бригадный генерал Сергей Литвинов – командующий войсками оперативного командования «Запад» Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Бригадными генералами стали: