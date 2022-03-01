Президент Зеленский присвоил пять генеральских званий за борьбу с российскими оккупантами

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01.03.2022 07:18

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил пять генеральских званий офицерам, которые отличились в борьбе с оккупантами.

Об этом сообщается в Указе Президента Украины №80/2022.

Звание генерал-майора получил бригадный генерал Сергей Литвинов – командующий войсками оперативного командования «Запад» Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Бригадными генералами стали:

- полковник Олег Гэсь – заместитель командующего воздушным командованием «Запад» Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины;

- полковник Сергей Голубцов – командующий воздушным командованием «Центр» Воздушных Сил;

- полковник Игорь Дорошко – начальник штаба – заместитель командующего воздушного командования «Запад» Воздушных сил;

- полковник Валентин Листопад – заместитель командующего Воздушными Силами ВСУ.

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