Президент Зеленский присвоил пять генеральских званий за борьбу с российскими оккупантами

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил пять генеральских званий офицерам, которые отличились в борьбе с оккупантами.
Об этом сообщается в Указе Президента Украины №80/2022.
Звание генерал-майора получил бригадный генерал Сергей Литвинов – командующий войсками оперативного командования «Запад» Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Бригадными генералами стали:
- полковник Олег Гэсь – заместитель командующего воздушным командованием «Запад» Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины;
- полковник Сергей Голубцов – командующий воздушным командованием «Центр» Воздушных Сил;
- полковник Игорь Дорошко – начальник штаба – заместитель командующего воздушного командования «Запад» Воздушных сил;
- полковник Валентин Листопад – заместитель командующего Воздушными Силами ВСУ.