Из-за проблем, которые принесла развязанная Путиным война, российский олигарх Дерипаска приостанавливает работу НГЗ

Компания UC Rusal российского олигарха Олега Дерипаски временно остановила работу Николаевского глиноземного завода из-за транспортных проблем, вызванных войной России против Украины.

Об этом сообщается в заявлении компании, которое опубликовано на сайте Гонконгской фондовой биржи.

«Русал» сообщает, что в связи с неизбежными логистическими и транспортными проблемами в Черном море и прилегающих районах компания вынуждена временно остановить производство на Николаевском глиноземном заводе», — сказано в сообщении.

Компания сообщает, что эта мера вызовет сокращение производства глинозема (он содержит оксид алюминия, из которого получают чистый алюминий) в краткосрочной перспективе в этом районе, но в целом приостановка работы завода не окажет серьезного влияния на производство алюминия на ассоциированных предприятиях «Русала».

«Приоритетом номер один для группы остается благополучие и безопасность наших сотрудников и членов их семей в Украине, и компания будет продолжать предпринимать любые шаги, необходимые для обеспечения их безопасности и непрерывности производства», — говорится в заявлении.

Кроме того акции «Русала» упали на 14,44% на фоне приостановки работы глиноземного завода в Украине.

Согласно информации с сайта «Русала», завод является вторым крупнейшим глиноземным активом компании. Производит металлургический глинозем, металлический галлий и глиноземистый пек. Мощность завода — 1,7 миллиона тонн. Там работают около 1,5 тысяч человек.

Напомним, что недавно российский владелец НГЗ Олег Дерипаска заявил, что война против Украины пройдет за счет россиян: «Это реальный кризис».