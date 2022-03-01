Международная федерация тхэквондо осудила вторжение России в Украину и лишила Путина очетного черного пояса

Международная федерация тхэквондо (World Taekwondo) лишила президента России почетного черного пояса из-за вторжения РФ в Украину.
Об этом со ссылкой на World Taekwondo сообщает УП.
«...отозвать почетный черный пояс 9-го дана, предоставленный Владимиру Путину в ноябре 2013 года», - говорится в сообщении.
В World Taekwondo отетили, что осуждают вторжение России в Украину и угрозу жизни людей.
Кроме того, отмечают в организации, такие действия противоречат принципу тхэквондо «Мир ценнее триумфа», а также нарушают «принципы уважения и толерантности».
В знак солидарности с Международным олимпийским комитетом, на всемирных соревнованиях по тхэквондо запретят использование «знамен и гимнов России и Беларуси», а также не будут признавать соревнований по тхэквондо, проведенных в этих странах.
Ранее у президента РФ Владимира Путина забрали статус почетного президента в Международной федерации дзюдо, а российские клубы и сборные отстранили со всех чемпионатов.