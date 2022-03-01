В России массово блокируют сайты, которые пишут о войне в Украине не так, как хочет Путин

Роскомнадзор начала массовую блокировку российских информационных сайтов из-за того, что они пишут о нападении путинской России на Украину.

Об этом сообщает УП.

Среди заблокированных порталов – новостной сайт Сибири Тайга.инфо, который публиковал новости о войне в Украине в режиме онлайн. Портал писал о том, что так называемая операция на Донбассе на самом деле полномасштабная война на всей территории Украины, что российские войска обстреливают Киев и другие города; о том, что гибнут мирные люди; о закрытом небе и санкциях против России и пр.

А также независимый студенческий журнал DOXA, который опубликовал «Справочник для антивоенных споров в семье и на работе».

Авторы этого гайда осудили нападение Путина на Украину, рассказали о том, что Россия атакует ракетами жилые дома и детсады по всей территории Украины, давали ссылки на официальные страницы украинских властей, где сообщалось о погибших российских солдатах, в то время как российские власти умалчивали о погибших россиянах.

Интернет-агентство новостей «ТВ2. Новости Томска и Сибирь» – за онлайн-материал о войне.

Ранее Роскомнадзор направил десяти российским СМИ требование об «удалении фейков» о действиях Вооруженных сил РФ на территории Украины и начал административное расследование этих фактов, предупредив об ответственности в виде штрафов в размере до 5 млн рублей.

«Фейками» российский регулятор называет все материалы, в которых говорится об обстрелах российскими войсками украинских городов и гибели мирных жителей Украины, а также материалы, в которых так называемая путинская «операция» называется нападением, вторжением, либо объявлением войны.

Соответсвующие уведомения, согдачно данным российского «Интерфакса», получили «Эхо Москвы», «ИноСМИ», «Медиазона» (признана СМИ-иноагентом), «New Times», «Дождь» (признан СМИ-иноагентом), «Свободная Пресса», «Крым.Реалии» (признан СМИ-иноагентом), «Новая Газета», «Журналист» (признан СМИ-иноагентом), «Лениздат».