В Николаеве коммунальный транспорт вышел на маршруты

В Николаеве утром 1 марта коммунальный транспорт уже курсирует по городу.
Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.
Маршруты троллейбусов:
– 3-я Слободская - микрорайон Намыв (с берегом);
– ул. Строителей – Херсонское шоссе – просп. Богоявленский – просп. Мира - железнодорожный вокзал «Николаев-Пассажирский»
Маршруты трамваев:
– №1 (по сокращенному маршруту «Яхт-клуб - 6-я Слободская»);
– №3 (ЧСЗ - 10-я Военная);
– №6 (Промзона - Центральный рынок).
За перемещением транспорта следите в мобильных приложениях CityBus и EWay.