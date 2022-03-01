В Николаеве коммунальный транспорт вышел на маршруты

В Николаеве утром 1 марта коммунальный транспорт уже курсирует по городу.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

Маршруты троллейбусов:

– 3-я Слободская - микрорайон Намыв (с берегом);

– ул. Строителей – Херсонское шоссе – просп. Богоявленский – просп. Мира - железнодорожный вокзал «Николаев-Пассажирский»

Маршруты трамваев:

– №1 (по сокращенному маршруту «Яхт-клуб - 6-я Слободская»); – №3 (ЧСЗ - 10-я Военная); – №6 (Промзона - Центральный рынок).

За перемещением транспорта следите в мобильных приложениях CityBus и EWay.