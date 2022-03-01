Министр обороны заявил, что у оккупантов началась агония и они должны отвечать за военные преступления на «Харьковском трибунале»

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в русских оккупантов началась агония.

Свое обращение он опубликовал в Facebook.

«Дорогие украинцы! 122 часа сопротивления. На пятые сутки интервенции российские оккупанты оказались неспособны скрывать, что у них начинается агония. Варварские обстрелы ракетами и РСЗО мирных городов – это свидетельство того, что они не способны больше воевать с вооруженными украинцами. Только с мирными, как последние трусы. Это военное преступление. Его непосредственные исполнители и организаторы обречены на оставшееся свое существование носить клеймо убийц и прятаться. Их ждет трибунал. Будет справедливо, если специальный международный трибунал будет создан в Харькове. Кстати, именно в Харькове в 1943 году состоялся первый процесс, в результате которого нацисты были осуждены за военные преступления. Теперь «Харьковский трибунал» должен вынести приговор кремлевским последователям Гитлера, которые его уже «превзошли», – отметил министр.

Министр отметил, что благодаря героизму наших защитников и защитниц открываются новые фронты, где враг терпит потери.