В Николаеве военнослужащим нужна вещевая помощь – работают пункты сбора

В Николаеве военнослужащим нужны матрасы, карематы, одеяла, балаклавы.
Об этом сообщили городской голова Александр Сенкевич.
Центральный район:
– ул. Шевченко, 58 (центр распределения помощи);
– ул. Шевченко, 59/3 (между кафе «Веренада» и бизнес-центром «Шевченковский»);
– ул. Шевченко, 19а.
Микрорайон Северный:
– ул. Архитектора Старова (помещение Греко-Католического храма Покрова Пресвятой Богородицы).
Микрорайон Терновка:
– ул. Плевненская , 34.
Микрорайон Матвеевка:
– ул. Селикатная. 277.
Заводский район:
– ул. Кузнецкая, 83.
- ул. Скороходова, 192ж (Автомойка Максимум);– ул. 12 Продольная, 50
Корабельный район:
– ул. Металлургов, 8\4 (Терцентр соцзащиты).
Также по информации ПН, военнослужащим очень нужны чистые, сухие носки - +380 (96) 085 58 55 (Сергей).