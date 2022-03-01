В Николаеве военнослужащим нужна вещевая помощь – работают пункты сбора

В Николаеве военнослужащим нужны матрасы, карематы, одеяла, балаклавы.

Об этом сообщили городской голова Александр Сенкевич.

Центральный район:

– ул. Шевченко, 58 (центр распределения помощи); – ул. Шевченко, 59/3 (между кафе «Веренада» и бизнес-центром «Шевченковский»); – ул. Шевченко, 19а.

Микрорайон Северный:

– ул. Архитектора Старова (помещение Греко-Католического храма Покрова Пресвятой Богородицы).

Микрорайон Терновка:

– ул. Плевненская , 34.

Микрорайон Матвеевка:

– ул. Селикатная. 277.

Заводский район:

– ул. Кузнецкая, 83.

Ингульский район: - ул. Скороходова, 192ж (Автомойка Максимум); – ул. 12 Продольная, 50

Корабельный район:

– ул. Металлургов, 8\4 (Терцентр соцзащиты).

Также по информации ПН, военнослужащим очень нужны чистые, сухие носки - +380 (96) 085 58 55 (Сергей).