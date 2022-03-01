По Николаевщине движутся вражеские колоны, но их уже палят – часть оккупантов бросает технику и убегает

Иллюстрация По Николаевской области днем 1 марта продолжают подступать вражеские колонны техники, но их уже атакуют с воздуха. Часть оккупантов спасается бегством.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.

Ким обнародовал часть аудиодоклада:

– По информации, «глазок», некоторые бросают свои БМП, технику, и даже поджигают ее. И убегают, – говорится в аудиосообщении.

Он также рассказал об уничтожении части техники при помощи вертолетов.