По Николаевщине движутся вражеские колоны, но их уже палят – часть оккупантов бросает технику и убегает

По Николаевской области днем 1 марта продолжают подступать вражеские колонны техники, но их уже атакуют с воздуха. Часть оккупантов спасается бегством.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.
Ким обнародовал часть аудиодоклада:
– По информации, «глазок», некоторые бросают свои БМП, технику, и даже поджигают ее. И убегают, – говорится в аудиосообщении.
Он также рассказал об уничтожении части техники при помощи вертолетов.
– Идет перемещение техники в три колонны, куча видео со стороны Снигиревки, Баштанки и так далее. Работает наша техника, «вертушки» там палят их и тому подобное. Вижу, что во внутренних чатах местный олигарх дает за спаленную технику 1000 долларов. Я поддержу его тоже. Есть те единицы техники, которые оторвались, их палят прямо там, – сказал глава ОВА.