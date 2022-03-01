По Николаевщине движутся вражеские колоны, но их уже палят – часть оккупантов бросает технику и убегает

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01.03.2022 11:42

Иллюстрация
По Николаевской области днем 1 марта продолжают подступать вражеские колонны техники, но их уже атакуют с воздуха. Часть оккупантов спасается бегством.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.

Ким обнародовал часть аудиодоклада:

– По информации, «глазок», некоторые бросают свои БМП, технику, и даже поджигают ее. И убегают, – говорится в аудиосообщении.

Он также рассказал об уничтожении части техники при помощи вертолетов.

– Идет перемещение техники в три колонны, куча видео со стороны Снигиревки, Баштанки и так далее. Работает наша техника, «вертушки» там палят их и тому подобное. Вижу, что во внутренних чатах местный олигарх дает за спаленную технику 1000 долларов. Я поддержу его тоже. Есть те единицы техники, которые оторвались, их палят прямо там, – сказал глава ОВА.

    Фотофакт