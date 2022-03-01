Полиция Херсонщины и Николаевщины работает бок о бок в усиленном режиме для вашей безопасности, – Шайхет

Полиция Херсонщины и Николаевщины работает бок о бок в усиленном режиме для вашей безопасности.
Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Николаевской области Сергей Шайхет.
Как известно, начальник полиции Херсонщины Игорь Король в Николаеве возглавил приданные силы полиции.
«Полиция Херсонщины и Николаевщины работает бок о бок в усиленном режиме для вашей безопасности! P.S. Все на местах и выполняют свои служебные задания, сон нам только снится, держимся )) Все будет Украина! Слава Украине!» – написал он.