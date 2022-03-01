Полиция Херсонщины и Николаевщины работает бок о бок в усиленном режиме для вашей безопасности, – Шайхет

Шайхет и Король Полиция Херсонщины и Николаевщины работает бок о бок в усиленном режиме для вашей безопасности.

Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Николаевской области Сергей Шайхет.

Как известно, начальник полиции Херсонщины Игорь Король в Николаеве возглавил приданные силы полиции.