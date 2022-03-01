«Единственная бутылка, которая должна сейчас быть у нас в руке – бутылка с коктейлем Молотова! Мужики, к оружию» - нардеп Черноморов обратился к землякам

Народный депутат Украины Артем Чорноморов призывает жителей выйти на защиту своего родного дома.

Ролики с видеобращениями нардеп публикует в группах телеграм-канала «Тероборона Южноукраинска».

В своих обращениях нардеп призывает жителей вступать в территориальную оборону и переходить на украинский язык, так как он – отличительная характеристика в определении «свой» или «чужой».

«Пришли времена, когда наш родной украинский язык – один из основных распознавательных знаков для нашего населения и наших бойцов. Людей, которые достойно сегодня защищают нашу землю. Каждый из нас отстаивает каждый сантиметр своего родного дома. Я вместе со своим районом, со своими людьми. Рядом со мной мэр города Вознесенска, который достойно держит позиции своего города. Призываю всех – обороняйте свой дом!», - призвал нардеп.

Он отметил, что Президент дал указ – выдавать оружие тем, кто вступает в территориальную оборону.

«Жители Южноукраинска. Прошу всех хранить спокойствие, не доверять не быть источником дезинформации. Город Южноукраинск на сегодня один из самых защищенных городов юга Украины. Мэр на месте, секретарь на месте, администрация на месте. Город работает в штатном режиме», - говорит в еще одном из своих обращений Чорноморов, добавляя, что атомная станция работает в штатном режиме.

Также нардеп посетил и Веселиновскую ОТГ.

«Хочу сказать спасибо, что поснимали указательные знаки. Сам еле доехал. У парней, которые сюда направляются, нет ни телефонов, ни паспортов. Поэтому если они хотят поиграть в «козаков-разбойников», то мы это сделаем, потому что мы всегда были славными козаками. Не переживайте, разливайте наших верных помощников - коктейли. Все работают», - рассказал Чорноморов.

Также Чорноморов посетил Коблевскую и Черноморскую ОТГ.

«Единственная бутылка, которая должна сейчас быть у нас в руке – бутылка с коктейлем Молотова!», - призвал нардеп.

Напомним, что за несколько дней до того, как российские войска ударили ракетами по Украине, нардеп Чорноморов инициировал и провел в Вознесенской РГА заседание по вопросам территориальной обороны.