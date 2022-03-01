Беларусь вступила в войну – на Черниговщину зашли беларуские войска

В Черниговскую область зашли беларуские войска.

Об этом сообщает представитель регионального управления сил терробороны «Север» Виталий Кириллов в комментарии «Суспільне».

Он подтвердил информацию о том, что в область вошли белорусские войска. На данный момент, дополнительной информации нет.

Отметим, ранее так называемый президент Республики Беларусь Лукашенко заявлял, что не будет нападать на Украину.

Напомним, Лукашенко благодаря референдуму получил почти пожизненное правление, в Беларуси могут разместить ядерное оружие РФ.