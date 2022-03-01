В сети опубликовали персональные данные 120 тысяч российских оккупантов

В сети опубликовали персональные данные 120 тысяч оккупантов

Личные данные 120 тысяч российских военных, воюющих на территории Украины получил Центр оборонных стратегий получил личные данные 120 тысяч российских военных, воюющих на территории Украины, сообщает «Украинская правда».

В списке находится ФИО военного, его табельный номер и место службы.

Список доступен по этой ссылке.

Напомним ранее сообщалось, что по Николаевщине движутся вражеские колоны, но их уже палят – часть оккупантов бросает технику и убегает.