«К вам домой никто не приходил, вы на нашей земле сейчас»: На Николаевщине мужчина остановил колонну российской бронетехники

В Николаевской области мужчина сам остановил колонну российской техники.

Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовал начальник ГУ НП в Николаевской области Сергей Шайхет.

«Горжусь мужеством УКРАИНЦЕВ. Голыми руками остановить колонну агрессора!» – написал начальник николаевской полиции.

На видео можно увидеть колонну бронетранспортеров с маркировкой Z.

– Мужики, к вам домой никто не приходил. Вы на нашей земле сейчас. Возвращайтесь домой, – обратился он к оккупантам.

По информации в соцсети, это видео сняли в селе Явкино Баштанского района.