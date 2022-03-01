Зеленский заявил, что ракетный удар по центру Харькова нанесли с российского Белгорода: «после этого Россия государство-террорист»

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что утренний удар по центру Харькова, после которого разгромили площадь и здание облгосадминистрации, был нанесен оккупантами со стороны российского Белгорода. Президент просит, чтобы государство-агрессор понесло полное наказание в международный судах.

Об этом он сказал во время своего видеообращения.

Как известно, утром 1 марта РФ нанесла удар ракетой по самому центру Харькова. Ракета попала в здание ОГА, по меньшей мере, два человека погибли.

— Харьков. Удар крылатой ракетой в самую большую площадь Европы – в площадь Свободы. Десятки жертв, вот такая цена своды. Украинский Харьков и российский Белгород всегда были близкими местами во многих смыслах. И даже граница у них была только условная, только на карте, но точно не в душе. Сейчас все изменилось. После крылатой ракеты, которая ударила по Харькову с Белгорода, и попала по лицу нашего Харькова – это террор против города, против Харькова, против Украины. На площади не было военного объекта, как и в тех жилых объектах Харькова, по которым бьют с реактивной артиллерии. Никто не простит. Удар по Харькову это военное преступление, — рассказал Президент.

Зеленский добавил, что это государственный терроризм со стороны РФ, после чего Россия государство-террорист.