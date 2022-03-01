СБУ показала пленного оккупанта – его танковую колонну сожгла ВСУ

В Полтавской области ВСУ задержали российского оккупанта – механика-водителя танка С. Дикопопова.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
До того как показаться силам ВСУ в Полтавской области, захватчик шел на Киев в составе колонны из 100 танков.
- Нам сказали, что Зеленский уже подписал указ о капитуляции. А теперь просто нужно доехать до Киева, занять оборону и вернуться, - говорит он.
Оккупантам дали команду «показать мощь русской армии».
«Ну что ж, мощь разгромлена, колонна – разбита, а захватчик – в плену. Это показательная история всем, кто придет с войной на нашу землю! Теперь он «не поддерживает политику президента РФ», но уже поздно», - сообщили в СБУ.