СБУ показала пленного оккупанта – его танковую колонну сожгла ВСУ

В Полтавской области ВСУ задержали российского оккупанта – механика-водителя танка С. Дикопопова.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

До того как показаться силам ВСУ в Полтавской области, захватчик шел на Киев в составе колонны из 100 танков.

- Нам сказали, что Зеленский уже подписал указ о капитуляции. А теперь просто нужно доехать до Киева, занять оборону и вернуться, - говорит он.

Оккупантам дали команду «показать мощь русской армии».