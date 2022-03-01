Перебои связи, фейковые видеоролики: Министр обороны предупредил, что российские оккупанты готовят дезинформацию о якобы капитуляции руководства страны

Министр обороны Алексей Резников предупредил, что враг готовит дезинформацию о якобы капитуляции военно-политического руководства страны и опроверг ее. СБУ также подчеркивает: капитуляция невозможна.

Об этом он сообщил в Facebook.

«Уважаемые украинцы!

128 часов обороны.

По имеющимся данным, российские оккупанты готовятся в ближайшее время запустить масштабную информационно-психологическую операцию. Ее цель – с помощью лжи сломить сопротивление украинцев и украинской армии.

Сначала они планируют устроить перебои связи. После этого будут массированы вбрасываться фейковые сообщения о том, что украинское военно-политическое руководство якобы согласилось на капитуляцию.

В «подтверждение» этого фейка будут распространяться якобы подписанные «документы», а также смонтированные фейковые видеоролики.