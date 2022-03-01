Дипломаты десятков стран в знак протеста покинули зал Совета ООН перед выступлением Лаврова

Дипломаты десятков стран покинули зал во время выступления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Совете ООН по правам человека. Это произошло в знак протеста против вторжения России в Украину.

Об этом пишет Spiegel.

Заседание проходило в Женеве. К предварительно скоординированной акции были привлечены посол Германии Катарина Шташ и десятки других делегаций.

Отмечается, что Лавров, которого подключили по видеосвязи, зачитал заявление, в котором оправдывал нападение на Украину нарушениями прав человека с украинской стороны. Сначала он хотел лично присутствовать на собрании. Затем поездку отменили со ссылкой на блокирование европейского воздушного пространства для российских самолетов.

В своей речи Лавров заявил о том, что правительство в Киеве хочет превратить свою страну в «антироссийскую», «чтобы угодить Западу». Также представитель страны-агрессора назвал незаконными санкции, которыми, по его словам, «одержимы» западные страны, якобы нацеленные на простых людей.

— Запад явно потерял контроль над собой, потому что хочет выместить свой гнев на России, — сказал Лавров, по словам переводчика.

Напомним, что пока дипломаты десятка стран покидали зал перед выступлением Лаврова, Европарламент стоя аплодировал Зеленскому после его речи.