В Николаеве комендантский час объявили с 19:00 до 6:00, всех обязали оставаться дома или в укрытии

Комендантский час в Николаеве 1 марта будет действовать с 19:00 до 6:00 утра.

Об этом сообщили в Николаевской ОГА.

В настоящее время для граждан действуют определенные ограничения, необходимые для их безопасности. В определенное время жителям города нужно оставаться дома, а если прозвучат сирены – спуститься в укрытие. Также нужно всегда иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Контроль соблюдения комендантского часа осуществляется патрулями, которые имеют право задержать человека и проверить документы. В случае необходимости правоохранители могут проводить осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья задержанных граждан. Во время комендантского часа передвигаться по городу могут только люди, вовлеченные в критическую инфраструктуру.