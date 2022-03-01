Больницы Николаева обеспечены всем необходимым, - глава областного совета Замазеева

Все больницы Николаева обеспечены всем необходимым.

Об этом сообщила в Telegram глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

Каждая больница имеет: одежду, питание, оборудованные койко-места, медикаменты, оснащенные бомбоубежища.

«Все, что потребуется в будущем – доставим из точек распределения нашего гуманитарного штаба! Вместе с Максимом Безносенко хочу выразить благодарность всем, кто помогает в такое тяжелое время и отдельно поблагодарить наших медиков! Вы самые лучшие! Мы выстоим и победим! Слава Украине!» - отметила она.

В Николаеве в областную клиническую больницу уже доставили необходимые препараты для гемодиализа. Их запасов хватит минимум на 2 месяца.

Третья городская больница снабжена всем необходимым для стабильной работы и предоставления необходимой помощи гражданам.