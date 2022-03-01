В Украине установят государственное регулирование цен на базовые продукты питания

На период военного времени в Украине устанавливается госрегулирование цен с минимальной наценкой на продукты питания базового пакета. Спекулянтов будут привлекать к юридической ответственности.

Об этом заявил глава Минагрополитики Роман Лещенко в эфире телемарафона, пишет «УНИАН».

По его словам, за 10 дней будет обеспечено финансирование по предоплате производства социально значимых продуктов для госпредприятий, которые не находятся в зоне боевых действий. Он добавил, что в Украину движутся более 300 гуманитарных эшелонов с помощью. Социально незащищенные слои населения будут обеспечены продуктовыми наборами.