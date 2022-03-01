ВСУ могут нанести превентивный удар по агрессорам в Беларуси, - секретарь СНБО

ВСУ могут нанести превентивный ракетный удар по территории Беларуси, чей режим является военным союзником российских оккупантов и способствует их вторжению в Украину.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает «Новое время».

Отвечая на вопрос, готова ли Украина начать удары не только по тем российским войскам, которые находятся здесь, но и по силам противника в Беларуси, он ответил утвердительно.