ВСУ могут нанести превентивный удар по агрессорам в Беларуси, - секретарь СНБО

ВСУ могут нанести превентивный ракетный удар по территории Беларуси, чей режим является военным союзником российских оккупантов и способствует их вторжению в Украину.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает «Новое время».
Отвечая на вопрос, готова ли Украина начать удары не только по тем российским войскам, которые находятся здесь, но и по силам противника в Беларуси, он ответил утвердительно.
- Конечно, - сказал Данилов в эфире телеканала Украина 24, добавив, что такой шаг возможен, если будет соответствующее решение Верховного главнокомандующего, Президента Украины Владимира Зеленского.