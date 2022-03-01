Данилов сообщил об уничтожении элитной группы «кадыровцев», которые планировали убить Зеленского

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что украинскому руководству стало известно о спецоперации «кадыровцев» по убийству президента Владимира Зеленского. Вся элитная группа «кадыровцев» была уничтожена.

Об этом он рассказал в эфире телеканала Рада.

Известно, что представители ФСБ, которые не хотят участвовать в кровавой войне, передали украинским властям информацию, благодаря которой была уничтожена элитная «кадыровская» группа, которая отправилась в Украину для ликвидации Президента.

— У них было распределение на две группы, мы их отслеживали. Одна группа была накрыта в Гостомеле, другая сейчас под прицелом. Мы никому не отдадим ни нашего президента, ни нашу страну. Это наша земля, убирайтесь отсюда вон, — заявил Данилов.

Стоит отметить, что накануне сообщалось о розыске техники с пометкой V, так как на ней перемещались особо опасные террористы.

После отдельные СМИ сообщали, что это колонна кадыровцев. 28 февраля она была уничтожена.

Напомним, Президент Владимир Зеленский говорил, что российское командование определило его как цель № 1 после начала полномасштабного вторжения в Украину.