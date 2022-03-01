Сенкевич рассказал, что городские мосты заминировали, чтобы Николаев стал последним рубежом на юге и не пропустил дальше оккупанта

Городской голова Александр Сенкевич рассказал, что если российский оккупант попытается свести городские мосты, чтобы пройти дальше, то будет подорван.
Об этом он сказал во время прямого эфира во вторник, 1 марта.
- На сегодняшний день есть проблема с мостами. Они заминированы, и каждый раз монтируется сердцевина при разведении, чтобы нельзя было, фактически, свести. Даже если туда инженерные войска нападут, они просто будут подорваны. Это сделано для того, чтобы Николаев стал последним рубежом на Юге Украины, к которому оккупанту не удастся пройти, - рассказал он.