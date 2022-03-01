Обанкротилась компания-оператор российского газопровода «Северный поток-2»

Обанкротилась швейцарская компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2».

Об этом сообщает «Лига.net».

Утром 1 марта агентство Reuters со ссылкой на два анонимных источника сообщило, что компания рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве. По их словам, Nord Stream 2 AG работает с финансовым консультантом по погашению некоторых своих обязательств и может официально возбудить дело о банкротстве в швейцарском суде уже на этой неделе. Также, по информации источников Reuters, Nord Stream 2 AG разрывает контракты со своими рабочими.

Вечером информацию о банкротстве подтвердили в правительстве швейцарского кантона Цуг, где был зарегистрирован Nord Stream 2 AG, пишет швейцарское издание Le Temps.

Директор департамента экономики кантона Сильвия Тальманн-Гут в эфире местного телевидения сообщила, что более 100 человек потеряли работу из-за банкротства попавшей под западные санкции компании. Однако пока неясно, будут ли закрыты все предприятия, связанные с Nord Stream 2 AG, и как Газпром планирует продолжать обслуживание газопровода.