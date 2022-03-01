Мэр Николаева осудил магазины, которые повышают цены, и призвал горожан переходить на городских производителей

Мэр Николаева назвал повышение цен производителями на отдельные товары «продуктовым мародерством».

Об этом Александр Сенкевич рассказал во время прямого эфира.

— Мы действительно видим историю с продуктовым мародерством. Лучше бы вообще закрылись. Мы сейчас будем работать с сетями, будем помогать и городским производителям. Как раз время Вам перейти на них, - заявил он.

Отметим, что 1 марта в сети появилась информация от местных жителей, что докторскую колбасу продавали по 523 гривны за килограмм. При этом, по словам автора, производителем продукта выступает «Николаевская фирма «Алан».

Также добавим и остальную информацию, о которой говорил городской голова во время эфира.