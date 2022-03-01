Президент Зеленский назвал условие для продолжения переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский назвал предварительное условие для российских оккупантов перед тем, как начинать переговоры по прекращению огня.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на интервью Зеленского Reuters.

- Надо по крайней мере прекратить бомбардировку людей, просто бомбардировку прекратить и, после этого, сесть за стол переговоров, - подчеркнул он.

Зеленский сказал, что сейчас российские оккупанты проводят бомбардировки гражданских объектов в крупных городах Украины, чтобы делегация российских захватчиков имела возможность давить на Украину на переговорах, а не вести рациональные и взвешенные дискуссии по поводу перемирия.

Президент также поблагодарил правительства стран-членов НАТО за оказание вооруженной и финансовой поддержки. Тем не менее, он выразил сожаление, что правительства Запада не ввели превентивные санкции против России до начала вторжения. По его мнению, если бы Запад ввел пакет строгих санкций до начала вторжения российских войск в Украину, скорее всего, вторжение российской армии в Украину не произошло бы.

Зеленский предупредил западные правительства, что они защищают самих себя, помогая Украине, потому что в случае победы российских оккупантов, им придется иметь дело с угрозой российского вторжения собственноручно.

Президент говорит, что кроме вооруженной поддержки Украина нуждается в том, чтобы НАТО закрыло небо над Украиной.