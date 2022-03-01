Российские оккупанты попытались захватить Баштанку и Снигиревку – вместо они бросили свою технику, а местные жители «отжали» у них БТР

Во вторник, 1 марта, российские оккупационные войска пытались захватить Баштанку и Снигиревку в Николаевской области. Им это не удалось, а часть техники у них отобрали местные жители.

Об этом сообщил глава Николаевской военной государственной администрации Виталий Ким.

Губернатор сообщил, что враги растянулись практически на весь район, потом разбились на две колонны, стояли, дислоцировались. После недолгого боя в Баштанке, оккупанты ушли, снова разбились. Потом бросили технику, часть из которой местные жители забрали себе.

— Растянулись через весь Баштанский район, дошли аж… Они пошли со стороны Снигиревки, потом разбились на две колонны, постояли, передислоцировались, взяли Баштанку, завязались бои, потом они ушли на Вознесенск и Возсиятское, оттуда разбивались на Новый Буг. В итоге, все населенные пункты под нашим контролем. Большая часть техники вернулась через Снигиревку, у меня видео, где над этим ржут обычные люди. Сейчас ночь, когда люди собирают технику, собирают все, что они побросали на полях и складывают себе в ангары, ждут, когда те снова пойдут. У нас оружия было мало в сельской местности, - сообщил Ким.

В общем, украинские войска уничтожили около 800 единиц техники. ВСУ потеряли вертолет и самолет – пилоты живы. Местные жители же отобрали у оккупантов БТР – он пойдет на нужды территориальной обороны.

— Уже есть видео, что 800 единиц техники палили, посмотрим, сколько на самом деле. Но очень много техники положили. Из наших потерь – один Ми-8 вертолет, самолет только один сбили, пилоты живы, их эвакуировали. В основном, может есть, но небольшие. У врага они значительные, я же говорю, только в Баштанке местные жители забрали БТР. Теперь у терробороны местной два БТР. Поэтому будем завтра ездить смотреть, потому что осталось в поле еще большое скопление техники и людей, мы поедем их завтра искать, что-нибудь и найдем. Ракетный удар, пишут. Как они задолбали, - Ким.

Напомним, в Николаевской области во вторник, 1 марта, активизировались бои украинских войск с российскими оккупантами.