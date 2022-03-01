Мэр Сенкевич заявил, что жители Снигиревки и Баштанки объявили о сафари по разбежавшимся в окрестности русским оккупантам

Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что жители Снигиревки и Баштанки затеяли сафари на разбежавшихся в окрестности российских оккупантов.

Об этом он сообщил в ходе своего онлайн-эфира.

- Хочу сказать огромное спасибо жителям Баштанки, Снигиревки и окрестных сел, где люди без оружия, с подручными средствами, с коктейлями Молотова разбивали колонны оккупантов и крушили их чем ни попадя, забирали у них технику, разбивали колонны на части и отгоняли от Николаевской области. Я хочу вас всех поблагодарить. Вы молодцы, вы настоящие герои! Сегодня день Снигиревки, день Баштанки, день всех этих сел, — сказал Александр Сенкевич.

Сенкевич отметил, что у оккупантов, в итоге, остался выбор между тем, чтобы сдаться и остаться в украинской земле навсегда.

- Я слышал уже о баштанском и снигиревском сафари, их ищут охотники для того, чтобы они или сдались, или останутся тут навсегда, на украинской земле, куда пришли с войной, - добавил мэр.

Напомним, во вторник, 1 марта, российские оккупационные войска пытались захватить Баштанку и Снигиревку в Николаевской области. Им это не удалось, а часть техники у них отобрали местные жители.