В Баштанском районе Силы теробороны взяли в плен раненного оккупанта

Во время боя в Баштанском районе на Николаевщине взяли в плен российского солдата Ивана Гречетова (Кречетова).

Об этом сообщается в Telegram-канале ЗЕ_БГ.

Солдат родом из Перми, служит в оккупированном Крыму в воинской части 12676 (Перевальное). Оккупант был ранен, бойцы Сил территориальной обороны собирались его перевязать. Вероятно, что пленный был в перекинувшемся грузовике.

Также в распоряжении редакции «Преступности.НЕТ» появилось видео с еще одним российским военнопленным, которого задержали 28 февраля в пригороде Николаева.