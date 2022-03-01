Ходорковский сформировал Антивоенный комитет и обратился к армии РФ: «Не убивайте украинцев»

Российский политик Михаил Ходорковский опубликовал обращение Антивоенного комитета к российским военным.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Мы обращаемся к тем российским военным, которые сейчас воюют в Украине, и к тем военным, которые служат в стратегических ядерных частях, приведенных Путиным в режим особого боевого дежурства. Мы обращаемся к вам с призывом прекратить братоубийственную войну и не допустить войны мировой и ядерной». «Может быть, в России еще не все поняли, что происходит. Но вы – те, кто воюет в Украине – видите это своими глазами. Вы видите, что напали на чужую страну. Вы видите, что вас заставляют убивать и русских, и украинцев во славу человека, сидящего в бункере. Мы не исключаем, что завтра вам прикажут использовать тактическое ядерное оружие по украинским городам. Остановитесь. Не выполняйте преступный приказ».

«Путин ведет войну не ради России. Он ведет ее ради Путина. Ради его дворцов. Ради его уязвленного самолюбия. Ради его абсолютной власти. Ради его представлений о реальности, которые от этой реальности весьма далеки». «Вы видите своими глазами, что все, что говорила вам путинская пропаганда – это чудовищная ложь. Вы видите, что вы воюете не против «нацистов» и «бандеровцев», а против народа. Для Украины это – Отечественная война. С вами сражаются не только те, кто говорят по-украински, но и те, кто говорят по-русски. С вами сражаются русские, живущие в Украине. Путин уже проиграл эту войну. Все пошло не по его плану. Украинский народ един, как никогда. Мир един в своей поддержке Украины и в абсолютном осуждении Путина. Сейчас он начинает ковровые обстрелы украинских городов. Еще немного – и он пустит в ход ядерное оружие».

«Если не остановить эту войну, слово «русский» будет покрыто позором, а необратимая ненависть между украинцами и русскими будет продолжаться не одно поколение. После «градов» начнется взаимное озверение. Те, кто не боится, выходите на улицы. Те, кто боится – сопротивляйтесь словом. Если не остановить Путина, погибнет не только Украина, но и Россия. Не выполняйте преступных приказов. Не убивайте украинцев. Не уничтожайте будущее России. Не уничтожайте планету Земля», - заявил Ходорковский.

Участники комитета: Михаил Ходорковский, общественный деятель, Гарри Каспаров, политик, 13-й чемпион мира по шахматам, Сергей Алексашенко, экономист, Сергей Гуриев, экономист, Юрий Пивоваров, историк, академик РАН, Евгений Киселев, журналист, Владимир Кара-Мурза, политик, историк, Дмитрий Гудков, политик, Борис Зимин, предприниматель, Евгений Чичваркин, предприниматель, Виктор Шендерович, писатель, Юлия Латынина, писатель, журналист.