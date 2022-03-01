ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: В Сумской области «Байрактар» «отработал» около 180 единиц российской техники

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.

После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились 25 февраля и 26 февраля.

Хронология событий 28 февраля доступна ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

В данной новости мы будем следить за событиями 2 марта.

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01:39 В Россию из-за агрессии против Украины не будут поставлять автомобили десяти известных марок.





1:38 В Сумской области украинский «Байрактар» уничтожил технику оккупантов.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

Возле села Пустовойтовка Роменского района обезвредили стоянку техники, около 80 единиц, из них половина – грады.

Вблизи села Бишкинь на территории более 2 километров уничтожили около 100 единиц российской техники, в основном танки и БТР.

01:13 За прошедшие сутки, 1 марта, силами противовоздушной обороны ВС ВСУ, а именно зенитным ракетным подразделением, уничтожен один вертолет и один самолет оккупантов.

Экипажи штурмовиков Су-25 и бомбардировщики Су-24м Воздушных Сил ВС Украины совместно нанесли четыре авиаудара по колоннам танков, бронированной технике противника и другим целям.

01:00 Как сообщил депутат Киевского горсовета Александр Погребиский, часть оккупированной российскими боевиками Горловки перешла под контроль 95 бригады.

00:44 Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что российские оккупационные войска вынуждены проводить мобилизацию, поэтому потеряли тактическую инициативу и снизили темпы продвижения.

«Вооруженные Силы Украины дали такой отпор агрессору, что для продолжения наступления он вынужден проводить мобилизацию для формирования резерва. Враг потерял тактическую инициативу и снизил темпы продвижения. Сегодня во время сильных боев на Чернобыльском направлении получил ранение начальник штаба 36-й армии (Улан-Удэ) Восточного военного округа. В Северском операционном районе погиб (по другим данным, получил ранение) командир 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады (Улан-Удэ) Воздушно-десантных войск ВС РФ», - сообщил Залужный.

По его словам, у российских оккупантов есть два варианта: быть уничтоженными или сдаться.

00:14 Возле Снигиревки местные жители сожгли бензовоз и три бронемашины оккупантов.