ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: В Сумской области «Байрактар» «отработал» около 180 единиц российской техники

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.
После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились 25 февраля и 26 февраля.
Хронология событий 28 февраля доступна ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ.
В данной новости мы будем следить за событиями 2 марта.
Информация постоянно обновляется:
01:39 В Россию из-за агрессии против Украины не будут поставлять автомобили десяти известных марок.
1:38 В Сумской области украинский «Байрактар» уничтожил технику оккупантов.
Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.
Возле села Пустовойтовка Роменского района обезвредили стоянку техники, около 80 единиц, из них половина – грады.
Вблизи села Бишкинь на территории более 2 километров уничтожили около 100 единиц российской техники, в основном танки и БТР.
01:13 За прошедшие сутки, 1 марта, силами противовоздушной обороны ВС ВСУ, а именно зенитным ракетным подразделением, уничтожен один вертолет и один самолет оккупантов.
Экипажи штурмовиков Су-25 и бомбардировщики Су-24м Воздушных Сил ВС Украины совместно нанесли четыре авиаудара по колоннам танков, бронированной технике противника и другим целям.
01:00 Как сообщил депутат Киевского горсовета Александр Погребиский, часть оккупированной российскими боевиками Горловки перешла под контроль 95 бригады.
00:44 Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что российские оккупационные войска вынуждены проводить мобилизацию, поэтому потеряли тактическую инициативу и снизили темпы продвижения.
«Вооруженные Силы Украины дали такой отпор агрессору, что для продолжения наступления он вынужден проводить мобилизацию для формирования резерва. Враг потерял тактическую инициативу и снизил темпы продвижения. Сегодня во время сильных боев на Чернобыльском направлении получил ранение начальник штаба 36-й армии (Улан-Удэ) Восточного военного округа. В Северском операционном районе погиб (по другим данным, получил ранение) командир 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады (Улан-Удэ) Воздушно-десантных войск ВС РФ», - сообщил Залужный.
По его словам, у российских оккупантов есть два варианта: быть уничтоженными или сдаться.
00:14 Возле Снигиревки местные жители сожгли бензовоз и три бронемашины оккупантов.