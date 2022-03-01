На Донбассе ВСУ взяли в плен «солдат ДНР» – учителей и сторожей, которых оккупанты подставили под пули

На Донецком направлении ВСУ взяли в плен группу представителей вооруженных формирований РФ. Ими оказались жители оккупированных территорий: слесари, учителя, социальные работники.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил.

«Всех их кремлевские власти насильственно мобилизовали в свою армию и хладнокровно отправили вперед как пушечное мясо», - отмечено в сообщении.

Среди пленных есть руководитель детского кружка, учитель украинского языка, многие из них говорят на украинском языке. Все пленные утверждают, что их вызвали на сборы, и они не знали, что будут воевать.