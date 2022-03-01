Евросоюз договорился отключить от SWIFT семь российских банков, - СМИ

Послы Европейского Союза согласились отключить семь российских банков от финансовой системы SWIFT.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, пишет «Европейская правда».

По словам должностных лиц, ознакомленных с решением, это следующие банки: ВТБ, «Россия», «Открытие», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Совкомбанк» и ВЭБ.РФ.

Два источника говорят, что некоторые страны, в частности Польша, настаивали на включении в список большего количества банков.

Послы ЕС пощадили крупнейшего кредитора страны «Сбербанк», а также «Газпромбанк», частично принадлежащий российскому газовому гиганту.