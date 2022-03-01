На Киевщине оккупанты убили детского врача, которая везла в больницу раненного племянника

В Киевской области российские оккупанты убили детского врача Марину Калабину.

Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Калабина работала врачом-анастезиологом Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии. Министр назвал её врачом от Бога.

«Ее машину расстреляли, когда она везла раненого племянника в больницу из села Кухари Киевской области. Это изверги, террористы, и это точно не должно остаться безнаказанным!».