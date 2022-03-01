На Киевщине оккупанты убили детского врача, которая везла в больницу раненного племянника

В Киевской области российские оккупанты убили детского врача Марину Калабину.
Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
Калабина работала врачом-анастезиологом Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии. Министр назвал её врачом от Бога.
«Ее машину расстреляли, когда она везла раненого племянника в больницу из села Кухари Киевской области. Это изверги, террористы, и это точно не должно остаться безнаказанным!».
«Утром я обращался к российским медикам с призывом осудить действия тирана, выйти на площади с требованием остановить войну и стать на защиту коллег, украинских медиков. Вечером – очередная смерть врача, и мои слова: идите вы оккупанты на х*й вместе со своим кораблем! Мы вам этого не простим!» - сообщил Ляшко.