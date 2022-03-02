«Нас отправили на смерть»: Пленный оккупант рассказал, как офицеры армии РФ добивают своих раненых солдат

Пленный российский оккупант рассказал о зверствах в своей армии – офицеры убивают своих раненых солдат, покидают погибших на поле боя, не извещают родных.

Видео разговора пленника с его матерью опубликовала СБУ.

– Нас отправили насмерть. Весь батальон **бнули. Вообще всех, всех убили, – рассказывает пленник своей матери.

По его словам, российские офицеры не собирают тела погибших, а раненых просто убивают.

– Они даже 200-х (убитых, – ПН) не забирают! Они раненых сами убивают! Неделя прошла, а никому даже похоронка не пришла, - рассказывает военный.

«Этому «воину» повезло больше, чем другим, – он попал в плен в Украину. Захватчик плачет и просит маму обратиться в «Союз матерей России», надеется на обмен. Солдат боится и за судьбу родных, потому просит не рассказывать всю правду о войне в Украине, чтобы не попасть под репрессии российских спецслужб», - добавили в СБУ.

Напомним, ранее СБУ опубликовала разговор попавшего в плен в результате боевых действий в Украине российского военнослужащего с его матерью. Женщина была шокирована тем, что ее сын находится в Украине.