«Нас отправили на смерть»: Пленный оккупант рассказал, как офицеры армии РФ добивают своих раненых солдат

Пленный российский оккупант рассказал о зверствах в своей армии – офицеры убивают своих раненых солдат, покидают погибших на поле боя, не извещают родных.
Видео разговора пленника с его матерью опубликовала СБУ.
– Нас отправили насмерть. Весь батальон **бнули. Вообще всех, всех убили, – рассказывает пленник своей матери.
По его словам, российские офицеры не собирают тела погибших, а раненых просто убивают.
– Они даже 200-х (убитых, – ПН) не забирают! Они раненых сами убивают! Неделя прошла, а никому даже похоронка не пришла, - рассказывает военный.
«Этому «воину» повезло больше, чем другим, – он попал в плен в Украину. Захватчик плачет и просит маму обратиться в «Союз матерей России», надеется на обмен. Солдат боится и за судьбу родных, потому просит не рассказывать всю правду о войне в Украине, чтобы не попасть под репрессии российских спецслужб», - добавили в СБУ.
Напомним, ранее СБУ опубликовала разговор попавшего в плен в результате боевых действий в Украине российского военнослужащего с его матерью. Женщина была шокирована тем, что ее сын находится в Украине.