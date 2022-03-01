В среду, 2 марта, в Николаеве электротранспорт вышел на маршруты.

Об этом сообщили на КП «Николаевэлектротранс».

Электротранспорт сейчас работает по следующим маршрутам:

Маршруты троллейбусов:

3-я Слободская – микрорайон Намыв (с берегом);

ул. Строителей – железнодорожный вокзал «Николаев-Пассажирский».

Маршруты трамваев:

№1 (по сокращенному маршруту «Яхт-клуб – 6-я Слободская»);

№3 (ЧСЗ – 10-я Военная);

№6 (Промзона – Центральный рынок).

Ориентироваться касательно перемещения транспорта по городу можно с помощью мобильных приложений CityBus и EWay.