В среду, 2 марта, в Николаеве электротранспорт вышел на маршруты.
Об этом сообщили на КП «Николаевэлектротранс».
Электротранспорт сейчас работает по следующим маршрутам:
Маршруты троллейбусов:
3-я Слободская – микрорайон Намыв (с берегом);
ул. Строителей – железнодорожный вокзал «Николаев-Пассажирский».
Маршруты трамваев:
№1 (по сокращенному маршруту «Яхт-клуб – 6-я Слободская»);
№3 (ЧСЗ – 10-я Военная);
№6 (Промзона – Центральный рынок).
Ориентироваться касательно перемещения транспорта по городу можно с помощью мобильных приложений CityBus и EWay.